El tiempo en Asturias para este lunes, 1 de junio de 2026

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 1 de junio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta y de nubosidad baja de madrugada y a partir de la tarde. Brumas y probables nieblas de madrugada en el interior del tercio oeste y al final del día en el resto de la Cordillera. No se descartan chubascos y tormentas aisladas por la tarde en la Cordillera.

Temperaturas mínimas sin cambios excepto en el litoral y Cordillera oriental donde habrá ligeros descensos; máximas en aumento en la Cordillera que será ligero o sin cambios en el resto. Viento flojo variable, tendiendo a componente norte en horas centrales y arreciando al final a oeste moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 23.

En el mar, viento variable de fuerza uno a tres, arreciando temporalmente a noreste de fuerza dos o tres hasta la noche. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de uno a dos metros mar adentro.