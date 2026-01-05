El tiempo en Asturias para este martes

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, martes, día 6 de enero de 2026 en Asturias Cielos nubosos y cubiertos con apertura esporádica de claros en el litoral durante las horas centrales. Probabilidad de nieblas dispersas en la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas, que pueden ser localmente fuertes en el litoral e ir acompañadas de tormentas de madrugada, y remitirán por la tarde cuando sólo se espera que sean débiles y dispersas. Cota de nieve en ascenso de 500 a 800 metros.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles en el interior y moderadas en la Cordillera. Vientos flojos y moderados de componente norte que tenderán a flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de -2 grados y una máxima de 5; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 9, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 9.

En el mar, viento oeste 2 a 4 arreciando a norte 5 o 6, localmente 7 mar adentro, amainando a 4 al final. Rizada o marejadilla aumentando a fuerte marejada o gruesa, disminuyendo de nuevo a marejadilla al final. Mar de fondo del noroeste aumentando a 2 a 3 metros por la mañana. Aguaceros. Localmente regular.