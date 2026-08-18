El tiempo en Asturias para este martes

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes día 18 de agosto de 2026 en Asturias, intervalos de nubes bajas abriéndose claros en las horas centrales, cuando sólo se esperan algunas nubes bajas en el litoral, que podría ir acompañada de alguna llovizna dispersa, y algunas nubes de evolución en la Cordillera. Probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos dispersos en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos de este y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, al oeste de Cabo Peñas viento este o nordeste fuerza 3 o 4. Marejadilla o marejada. Al este de Cabo Peñas componente este o nordeste fuerza 2 o 3. Marejadilla. En ambas zonas lluvia ocasional hasta la tarde. Localmente regular por nieblas de madrugada.