El tiempo en Asturias para este martes

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 27 de octubre de 2026 en Asturias intervalos nubosos aumentando a cielos nubosos y cubiertos a lo largo de la mañana. Probables brumas y nieblas en zonas elevadas del interior al final del día.

Precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este a lo largo de la tarde y serán más frecuentes e intensas en las zonas de montaña. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable en el extremo occidental. Vientos flojos de sur al principio del día que girarán a componente norte a lo largo de la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento componente este fuerza 3 o 4, rolando a componente oeste desde la noche, y arreciando a oeste o suroeste 4 a 6 al oeste desde la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada o fuerte marejada al final. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Lluvias al oeste al final