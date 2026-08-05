El tiempo en Asturias para este miércoles

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 5 de agosto de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos, con predominio de nubosidad baja. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en la Cordillera, serán persistentes en zonas altas. Lluvias y lloviznas, más probables en la mitad oriental y por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en descenso generalizado. Viento flojo de componente norte en el interior, y flojo de componente oeste, girando a componente este por la tarde, en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 24.

En el mar, viento de componente variable fuerza 1 a 3 y localmente oeste 3 a 5 en extremo oeste, desde la noche tendiendo todo a oeste 3 o 4. Marejadilla o marejada. Áreas de regular.