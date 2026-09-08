El tiempo en Asturias para este miércoles

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, miércoles, día 9 de septiembre de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto disminuyendo a poco nuboso o despejado desde el final de la tarde. Brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales dispersos en la Cordillera. Lluvias débiles que serán más intensas de madrugada y menos probables en el tercio occidental y que irán cesando durante la tarde.

Temperaturas en descenso generalizado, que será localmente notable, de las máximas, en el interior. Viento flojo variable tendiendo a nordeste durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste 3 a 5 arreciando pronto a 4 a 6, rolando a norte 4 o 5 desde el oeste desde la tarde, y amainando a 3 a 4 desde la madrugada. Marejadilla o marejada aumentando temporalmente a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvias y aguaceros de oeste a este desde pronto hasta la madrugada, con regular o mala.