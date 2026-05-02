El tiempo en Asturias para este sábado

OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 2 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos. Probabilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en la Cordillera. Lluvias y chubascos con tormenta, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y serán, más frecuentes e intensas durante las horas centrales y en el interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste y más intensos durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 18.

En el mar, viento componente este fuerza 3 o 4, rolando a oeste fuerza 3 a 5 desde medianoche. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Localmente aguaceros o tormentas con regular o mala desde medianoche.