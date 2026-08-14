El tiempo en Asturias para este viernes

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 14 de agosto de 2026 cielo nuboso o cubierto con nubes bajas que afectarán sobre todo al litoral y valles aledaños y no tanto a la cordillera y zonas altas del interior, con probables brumas y nieblas matinales y al final del día. Lluvias y lloviznas débiles y probables chubascos y alguna tormenta en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo de componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 22 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 22 y una máxima de 26.

En el mar, viento de componente norte fuerza 2 o 3, localmente oeste en el extremo este. Rizada o marejadilla.