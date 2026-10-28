El timpo en Asturias para hoy, miércoles, día 28 de octubre de 2026

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 28 de octubre de 2026 en Asturias cielos nuboso abriéndose claros a lo largo de la mañana hasta quedar poco nuboso o despejado. Probables brumas y bancos nieblas matinales y vespertinas. No se descartan lluvias débiles en el litoral oriental durante la madrugada.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en aumento en el extremo suroeste, en descenso en el litoral oriental y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables con predominio de la componente este, con intervalos moderados en el litoral y que tenderán a sur en el interior al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento componente norte 3 o 4, ocasionalmente 5 al este de Peñas, arreciando a este 4 o 5 al avanzar la madrugada y a 5 o 6 al final. Marejadilla o rizada, localmente marejada mar adentro al principio, pero aumentando a marejada generalizada al avanzar la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro al avanzar la madrugada. Aguaceros ocasionales.