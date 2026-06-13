Tineo gana 162 habitantes en un año y alcanza los 8.841 vecinos

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OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tineo ha ganado 162 habitantes en el último año, al pasar de 8.679 a 8.841 vecinos, lo que supone un incremento del 1,9%, según los últimos datos difundidos por el Ayuntamiento, que ha valorado de forma positiva esta evolución demográfica y considera que refleja la capacidad del municipio para atraer y fijar población.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, ha señalado que estos datos "suponen una gran satisfacción para todo el municipio y son el resultado del trabajo que se viene realizando para hacer de Tineo un lugar cada vez más atractivo para vivir, trabajar y emprender".

La regidora ha destacado además que, en un contexto de desafíos demográficos para muchos territorios rurales, el aumento de población registrado en el concejo demuestra, a su juicio, la fortaleza de factores como los servicios, la actividad económica, el entorno y la calidad de vida.

Fernández ha añadido que este crecimiento anima al Ayuntamiento a continuar impulsando medidas orientadas a favorecer la creación de oportunidades, el asentamiento de nuevas familias y la mejora de los servicios públicos.

El Ayuntamiento considera que esta tendencia positiva debe servir de estímulo para seguir desarrollando iniciativas vinculadas al desarrollo económico, la generación de empleo, la mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de los servicios públicos en el concejo.