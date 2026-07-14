Tineo lamenta que el Principado no haya ofrecido colaboración institucional contra la plaga de gusanos

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OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tineo ha señalado este martes que ha actuado "desde el primer momento" ante la aparición de una plaga de gusanos en el pueblo de Folgueras de Cornás, donde estos insectos han afectado tanto a cultivos como al propio núcleo de población y ha lamentado que nadie del Gobierno de Asturias se haya puesto en contacto con el Ayunyamiento para ofrecer colaboración o coordinación institucional.

Según ha explicado el Consistorio, tras tener conocimiento de la situación se puso en contacto con el director de Planificación Agraria, que derivó la gestión al Servicio de Sanidad Vegetal del Principado de Asturias.

Desde entonces, el Ayuntamiento asegura que ha trabajado en la localización del producto fitosanitario más adecuado para combatir la plaga y en la búsqueda de una empresa especializada para aplicar el tratamiento, además de mantener reuniones con los vecinos para coordinar una actuación conjunta.

De este modo, el Consistorio asumirá el tratamiento de los viales municipales, mientras que los propietarios se encargarán de actuar en las fincas afectadas.

No obstante, el Ayuntamiento ha criticado que, hasta la fecha, ninguna persona de la Consejería de Medio Rural se ha puesto en contacto para comunicar la visita de la directora general de Ganadería a la zona ni para ofrecer colaboración o coordinación institucional.

El Gobierno local ha indicado que mantiene contacto diario con los vecinos y realiza un seguimiento sobre el terreno para comprobar la correcta ejecución de los trabajos y prestar apoyo a los afectados.

Asimismo, ha defendido que ha actuado con "diligencia, responsabilidad y cercanía" desde el inicio de la incidencia, impulsando medidas para minimizar los efectos de la plaga y colaborar con la población.

Por último, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de continuar coordinando las actuaciones necesarias hasta lograr el control de la plaga y la recuperación de la normalidad en la zona.