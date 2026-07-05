Tineo sancionará con hasta 300 euros las conductas antisociales y el incivismo en los espacios públicos

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TINEO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tineo ha emitido un bando municipal con el objetivo de regular la convivencia ciudadana, el civismo y la tenencia de animales de compañía en los espacios comunes de la localidad.

A través de esta medida, el Consistorio recuerda la obligatoriedad de recoger de forma inmediata las deyecciones de las mascotas en cualquier vía o espacio público, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Tenencia, Protección y Defensa de los Animales de Compañía.

Asimismo el bando apela a la protección de la convivencia y a la prevención de actuaciones antisociales. En este sentido, queda estrictamente prohibido realizar necesidades fisiológicas, tanto aguas mayores como menores, así como escupir en las calles, plazas o parques del municipio.

El incumplimiento de estas normas de civismo y salubridad pública será sancionado con multas que conllevan importes de hasta 300 euros. Para velar por el cumplimiento de la normativa, la Policía Local procederá a denunciar de forma directa este tipo de conductas en el término municipal.