Todo listo para el concierto de El último de la Fila este sábado en Avilés

Los músicos Manolo García (i) y Quimi Portet (d), del grupo musical ‘El Último de la Fila’, actúan durante un concierto, en el Riyadh Air Metropolitano, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). Después de casi tres décadas de separación, Manolo García y - Ricardo Rubio - Europa Press

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Último de la Fila está de nuevo en los escenarios tres décadas después de su ultimo concierto y Avilés es una de las ciudades seleccionadas para esta gira 2026.

Manolo García y Quimi Portet vuelven para tocar el repertorio más popular con temas como 'Querida Milagros' o 'Como un burro amarrado a la puerta del baile'.

La cita es este sábado en el Pabellón de la Magdalena a partir de las 22.30 horas. La Policía Local de Avilés ha informado de las restricciones y cambios en la ordenación del tráfico previstos desde ayer viernes, cuando desde las 23.00 horas y hasta la finalización del recital quedó prohibido el estacionamiento en las vías más próximas al recinto.

Esta medida afectará a la totalidad de las calles María de Maeztu y del Bosque, así como a tramos de Amistad -entre La Magdalena y del Bosque- y de La Magdalena -entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín-. También se verá afectada la zona de El Barrial, frente a los números 23, 25, 27 y 29, y el entorno de Fuente Santos.

Hoy sábado 20, a partir de las 14.00 horas, se introducirán cambios en la circulación. En la calle de La Magdalena se invertirá el sentido del tráfico en el tramo comprendido entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín, de modo que la entrada desde Castañeda (AS-321) se canalizará hacia Leopoldo Alas Clarín, quedando prohibido el sentido contrario.

Por su parte, en la calle Amistad, entre Concordia y Leopoldo Alas Clarín, la circulación solo estará permitida en dirección a Buenavista. Los vehículos que transiten por Leopoldo Alas Clarín y se dirijan hacia la glorieta de Los Canapés serán desviados por las calles de La Magdalena y La Paz. Las restricciones se mantendrán hasta la finalización del concierto.