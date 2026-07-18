Todo listo en Villaviciosa para la celebración del XI Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias

Cartel del Festival del Arándano y los Frutos Rojos de Villaviciosa. - AYTO. VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Villaviciosa ya tiene todo listo para el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias, un certamen que se celebrará del 24 al 26 de julio de 2026 en el concejo y que ha incorporado como principales novedades el I Concurso de Postres de Arándano y Frutos Rojos, así como nuevas actividades gastronómicas y musicales.

El festival arrancará el viernes 24 de julio con una jornada técnica de referencia para el norte de España en el Ateneo Obrero, mientras que el sábado 25 de julio se ha programado la apertura del Mercado del Arándano, con más de treinta expositores, y las demostraciones culinarias de la Cofradía de Amigos de les Fabes.

El programa se ha completado con actividades familiares, el XXXII Festival Folclórico Internacional y la novedosa propuesta musical "Al son del Arándano" de cara al domingo.

Entre las principales novedades destaca la celebración del I Concurso de Postres de Arándano y Frutos Rojos, organizado junto al Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias.

El certamen contará con una categoría profesional, en la que podrán participar establecimientos de hostelería y pastelería de toda Asturias, y otra categoría de postre casero dirigida a aficionados a la cocina.

El fallo del jurado se dará a conocer el sábado y las bases e inscripciones podrán descargarse desde la página web municipal. La inscripción será gratuita y permanecerá abierta hasta las 15:00 horas del 24 de julio.

Otra de las incorporaciones de esta edición será la participación de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que ofrecerá durante todo el fin de semana originales propuestas de maridaje entre la legumbre más icónica de Asturias y los frutos rojos mediante demostraciones culinarias y degustaciones.