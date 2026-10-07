Tomé advierte de que la llegada de la UAX a Oviedo provoca alquileres de habitaciones por 1.000 euros

Edificio Calatrava. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha advertido de que el desembarco de la Universidad Alfonso X (UAX) en Oviedo ha provocado un incremento del precio de los alquileres en la capital asturiana. "Muchos pisos han pasado a alquilarse por habitaciones, de forma temporal y con precios que incluso rondan los 1.000 euros por cuarto, para compartir el inmueble con varias personas más, como se puede ver en los portales inmobiliarios, ha afirmado.

En una nota de prensa, Tomé ha denunciado que "esta es una fórmula que fondos de inversión y particulares usan para evitar las leyes existentes en cuanto a alquiler vacacional"; y ha reclamado al Principado que "tome medidas cuanto antes para frenar las consecuencias del aterrizaje de universidades privadas a Asturias".

La diputada del Grupo Mixto ha destacado que las universidades privadas "bordean la legalidad" llegando a Asturias como centros adscritos a universidades de otras comunidades autónomas. "Por la ley que tenemos en Asturias no se pueden establecer universidades privadas", ha apuntado.

Tomé defiende que la región apueste por "reforzar la Universidad de Oviedo y aumentar el número de plazas de la educación pública". "No hay que olvidar que el nuevo centro privado ofrece estudios de Medicina y de Enfermería, grados académicos que ya están disponibles en nuestra universidad pública", ha recordado Tomé, quien ha añadido que, "al igual que la vivienda, la educación y la sanidad no deberían ser un negocio".

"Los mismos fondos buitre que antes fueron a por la vivienda, ahora van a por la educación", ha añadido, citando "como ejemplo" al fondo Cinven, propietario de Idealista e inversor de la Universidad Alfonso X.

En cuanto a la negociación de la Ley de Vivienda, ha insistido en "la necesidad de frenar el fraude en alquileres de temporada y por habitaciones con el objetivo de evitar que estos contratos se usen para esquivar la estabilidad del alquiler habitual". "Igual que pedimos que se obligue a portales inmobiliarios (Idealista, Fotocasa, Pisos.com...) a detallar si el anunciante es gran tenedor y exigir que los contratos justifiquen claramente la temporalidad", ha señalado.

Para Tomé, "la falta de regulación de habitaciones se ha convertido en un incentivo para que rentistas y especuladores desvíen los alquileres de uso residencial hacia el alquiler de habitaciones"; y denuncia que "los inquilinos están desprotegidos mientras los especuladores se enriquecen cada día más".