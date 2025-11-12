Tomé asegura que las negociaciones presupuestarias "están avanzadas", mientras Pumares (Foro) ve "improbable" su apoyo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se ha mostrado optimista este miércoles sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno asturiano en el marco de la negociación presupuestaria y precisó que el proyecto podría ser aprobado en el Consejo de Gobierno del 17 o el 24 de noviembre para posteriormente entrar en la Cámara, tal y como le avanzó el Ejecutivo en la primera reunión.

La portavoz de Somos Asturies en la Junta General del Principado ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles que las conversaciones sobre los presupuestos de 2026 "están avanzadas" y que espera que las cuentas lleguen al registro con "parte de nuestras medidas incorporadas, al menos". Tomé ha explicado que "las propuestas no están cerradas" aunque "se enviarán antes de que finalice la semana"

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha avanzado que "es altamente improbable que vote a favor de estas cuentas, porque no se atiende a los requisitos fiscales que hemos planteado para proteger a las clases medias y trabajadoras, mientras la inflación sigue desbocada". Pumares ha criticado también la modificación del IRPF acordada entre el Gobierno y Covadonga Tomé, considerándola "insuficiente".

Pumares ha señalado que la abstención es una opción "menos improbable" que el voto favorable, aunque dependerá de la inclusión de sus propuestas. El diputado ha defendido la necesidad de crear un nuevo formato de vivienda "más flexible" que la vivienda de protección oficial y eliminar los límites de edad para acceder a la propiedad. "Cada vez tardamos más en emanciparnos y ya no tiene sentido restringir el acceso a una vivienda por edad", ha subrayado.

Ha recordado además "cuestiones pendientes" de ejecutarse tras el acuerdo alcanzado en 2023 para los presupuestos de 2024, lo que genera, en su opinión, "un caldo de cultivo de desconfianza para crear un nuevo acuerdo".

Tanto la portavoz socialista Dolores Carcedo como Xabel Vegas (IU-Convocatoria por Asturias) han insistido en que las conversaciones y el diálogo es "constante" para alcanzar un acuerdo, subrayando la intención del Gobierno regional de buscar el mayor consenso posible.

Sobre las propuestas planteadas por Pumares (Foro Asturias), Vegas ha indicado que "habrá que estudiarlas". Ha dicho que "algunas coinciden con el espíritu del gobierno progresista", aunque otras, como las relativas a vivienda, siguen una dirección distinta a la defendida por el Ejecutivo.

Vegas ha criticado la postura del PP, calificando como "línea roja" la reducción de la fiscalidad de las rentas más altas que proponen. Sin embargo, ha destacado que la postura de Pumares "ha sido distinta" a la de los 'populares'y que ha planteado una serie de medidas, sobre las que el Gobierno mantiene conversaciones y revisará la posibilidad de incorporarlas a las cuentas.

Sobre el modelo de vivienda propuesto por Pumares, orientado a fomentar la adquisición de vivienda a través de programas como el Plan Llave de Gijón, Vegas ha señalado que "este modelo está demostrando ser un fracaso", mientras que el Ejecutivo mantiene su apuesta "por la vivienda social y el alquiler asequible, especialmente para los jóvenes".

Vegas ha recordado que tanto Pumares como la diputada Tomé son los únicos que no se han borrado de la negociación presupuestaria, y ha precisado que el acercamiento "siempre es posible" y dependerá de ellos.

Carcedo (PSOE) ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo es lograr el mayor apoyo posible a las cuentas, sin descartar la negociación con fuerzas políticas externas, siempre que estén dispuestas a participar en el diálogo presupuestario.

"POLÍTICA FISCAL IDEOLÓGICA", SEGÚN EL PP

El PP, que advirtió que no negociaría los presupuestos regionales de 2026 mientras se mantuviese la tramitación del proyecto de ley del IRPF que a su juicio "castiga a los asturianos, especialmente a las clases medias y autónomos", a través de su diputada Beatriz Polledo, ha criticado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, por optar por "subir impuestos y entregarse a sus socios radicales", en alusión a IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé (G.Mixto), y le ha acusado de "mentir a los asturianos" al comprometerse previamente a no incrementar la carga fiscal.

Polledo se ha referido a la "opacidad y falta de transparencia" del Gobierno regional en la negociación presupuestaria, y ha recordado que en la cita del año pasado hubo variaciones de hasta 700 millones de euros entre las estimaciones presentadas. "Este año ni siquiera nos han aportado un solo dato de ingresos estimados", ha señalado.

La diputada 'popular' ha advertido que "todo asturiano que gane más de 33.000 euros va a tener una subida de impuestos, esa es la verdad que el Gobierno no cuenta"; y ha cuestionado si, según el Ejecutivo regional, un asturiano que supera ese umbral es "privilegiado o rico".

Ha criticado que el Ejecutivo asturiano haya optado por una "subida de impuestos que no va a tener ningún impacto y no solucionará los problemas de accesibilidad ni los desafíos actuales en materia de vivienda", calificando la propuesta de "comunismo fiscal".

Polledo ha vinculado las cuentas autonómicas con "una política fiscal ideológica" y ha defendido que Asturias necesita "una revolución tranquila en materia fiscal", citando ejemplos de comunidades gobernadas por el PP, como Castilla-La Mancha, donde la reducción de impuestos ha promovido crecimiento, empleo y mejores servicios sociales.

Por último, ha afirmado que el Gobierno que lidera Adrián Barbón se ha convertido en "un proyecto y un régimen que ya no representa a la sociedad asturiana y que solo se representa a sí mismo".