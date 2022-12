Tomé califica de "acusaciones inaceptables" que la dirección de Podemos Asturies la acuse de 'violencia política'

Reclama a Sofía Castañón que "tome postura" y que establezca los pasos para "sentarnos a trabajar"

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos Asturies a las próximas elecciones autonómicas, Covadonga Tomé, ha calificado de "inaceptable" el comunicado de la dirección del partido en la que la instaba a abandonar "la usurpación de funciones y la violencia política hacia la dirección".

Este lunes, Alba González, Rafael Palacios, Ana Taboada y Olaya Suárez se reunieron con Tomé y los siguientes electos para la lista, Xune Elipe y Laura Tuero. Después de la reunión, desde la dirección, a través de un comunicado, urgieron a Tomé a "cesar los ataques" al partido. A preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Oviedo, Tomé ha calificado esto de "acusaciones inaceptables".

"Oír hablar d violencia política es como estar escuchando a Vox o al PP. Oír hablar de violencia política a compañeras de partido me produjo sensaciones de tristeza y de la decepción más absoluta, además de que no tienen ningún fundamento. Me parece inaceptable", ha indicado.

Tomé ha afirmado que después de conocer ese comunicado, su siguiente paso ha sido "hacer lo que hemos hecho todo este tiempo, que es tender la mano". Así, escribió a la coordinadora autonómica de Podemos Asturies, Sofía Castañón, para reclamarle que se posicione "y que sea ella la que diga la que vamos hacer a continuación".

"Queremos sentarnos a trabajar", ha señalado, para añadir que esta situación "nos perjudica de cara a mayo de 2023". Con todo, ha querido dejar claro que después de la carta a Castañón "ahora la pelota esta en su tejado".