Tomé condiciona su apoyo a la dirección de la RTPA a que se internalicen servicios y se cree una dirección de asturiano

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha condicionado su voto en el Pleno de la próxima semana en la Junta General para la elección de la nueva directora de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) a que el Gobierno autonómico asuma un compromiso previo y una hoja de ruta para internalizar los servicios esenciales del ente público y crear una Dirección de Asturiano y Gallego-Asturiano.

Tomé ha demandado este jueves que ambas cuestiones se concreten de manera pública antes del Pleno de la próxima semana, momento en el que se procederá a la votación. Según ha señalado la diputada, la radiotelevisión pública de la comunidad no puede mantener externalizados por más tiempo servicios que tendrían que formar parte de la propia estructura de la RTPA, ni continuar sin un departamento específico para las lenguas propias.

La parlamentaria recuerda en una nota de prensa que ha entregado al Ejecutivo asturiano varios documentos con estudios sobre la internalización y el ahorro de costes anuales. "No estamos hablando de cuestiones accesorias, sino del modelo de radiotelevisión pública que necesita Asturies", ha indicado Tomé, quien ha añadido que "cualquier persona candidata que reúna los requisitos ha de venir acompañada de estos compromisos claros por parte del Gobierno".

POSICIÓN DEL RESTO DE GRUPOS

Por parte del resto de los grupos parlamentarios que se pronunciaron en la jornada de ayer tras la reunión de Junta de Portavoces, la diputada del PP Beatriz Polledo evitó adelantar la postura de su formación con respecto a la candidata propuesta por los socialistas, Azahara Cañedo. Desde el Grupo Mixto, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, tampoco desveló cuál será su voto en el Pleno de la próxima semana.

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, avanzó que previsiblemente el voto de su grupo sea favorable. Por el contrario, la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, manifestó el rechazo de su formación a la candidatura.

La primera votación para la elección de la dirección de la RTPA se celebrará el martes 9 de junio y requerirá una mayoría cualificada de 30 votos. En caso de no alcanzarse, se procederá a una segunda votación en un plazo de 24 horas, el miércoles, que se resolverá por mayoría simple.