Tomé considera "muy grave" que Cofiño acuda a la Misa de Covadonga en el Día de Asturias

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha salido al paso este miércoles de las declaraciones del presidente del Parlamento asturiano, el socialista Juan Cofiño, quien confirmó que acudirá a la Misa del Día de Asturias en Covadonga, invitado por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Tomé ha calificado de "muy grave" que Cofiño acuda a esa misa. "No solo la Junta es una institución aconfesional; es que nuestro Estado es aconfesional, por desgracia no laico, y Juan Cofiño representa a todos y todas las asturianas", ha comentado.

Tomé ha dicho que está "totalmente en contra" de acudir a la misa del Día de Asturies, que además oficia un Arzobispo "que llama 'moritos' a los migrantes que llegan a Asturias para intentar buscar una vida mejor para ellos, para ellas y para sus familias".

Desde Somos Asturies, la diputada recordó a Cofiño que "institucionalidad es, en realidad, defender los derechos humanos", algo que "no ha mantenido el Arzobispo de Asturias en ninguna de sus intervenciones, ni recientes ni pasadas".

La diputada recordó que Cofiño representa "a todos los grupos parlamentarios; y el sentir de este grupo es el de no dar apoyo explícitamente es el de no dar apoyo a una confesión que no es la de todos".

Tomé ha exigido a Cofiño "coherencia" en su cargo. También "que se abstenga de apoyar estas actitudes, amparándose en una institucionalidad muy mal entendida".