Tomé critica al PP por "cuestionar" las bajas laborales y pide un estudio sobre salud en el entorno de trabajo

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se ha posicionado en contra de las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que cuestiona a los trabajadores que recurren a las bajas laborales, y ha advertido de que "el revisionismo del PP pasa, constantemente, por retroceder en derechos laborales".

A través de una nota de prensa, Tomé ha criticado que se ponga en duda el derecho de la clase trabajadora a seguir percibiendo su salario cuando enfrenta una situación vital que le impide trabajar. La parlamentaria del Grupo Mixto ha considerado "urgente" realizar un análisis riguroso de las condiciones en las que se trabaja para saber en qué medida afectan a la salud física y mental. En este sentido, ha pedido una vez más al Gobierno del Principado de Asturias la elaboración de un estudio serio sobre la calidad de la salud en el entorno laboral.

"Es sabido que esta es una región envejecida donde personas que superan los 60 años de edad y tras muchos años trabajando deben seguir ejerciendo sus labores día a día aunque a veces suponga un gran esfuerzo físico y también mental", ha concluido.