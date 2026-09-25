Tomé defiende en sus propuesta luchar contra los delitos de odio y medidas "contundentes" en materia de vivienda

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - WEB JGPA

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha defendido este viernes las 19 propuestas de resolución presentadas en esta última jornada del Debate de Orientación Política, entre las que se incluye una iniciativa que reclama impulsar de manera inmediata la creación de un Observatorio contra el Discurso de Odio, en cumplimiento del mandato aprobado por el Pleno de la Cámara el pasado 4 de febrero de 2026.

La diputada del Grupo Mixto ha incidido en su intervención que "sólo desde el cuidado y el respeto más absoluto por la democracia, por el diálogo y la búsqueda de concordia, conseguiremos salir de esta oscuridad que nos amenaza".

"Por eso, nuestra primera propuesta de resolución tiene que ver con garantizar que desde los poderes públicos asturianos. Claro que voy a hablar de derechos humanos, --en respuesta a Vox--, con el orgullo de quien lleva toda la vida defendiéndolos, desde el activismo y desde la profesión, frente a escoria que, como ustedes, los vulnera. Esos discursos animan las agresiones, las palizas, la barbarie", ha dicho la diputada del Grupo Mixto.

También Tomé ha defendido varias iniciativas en materia de vivienda, una cuestión a la que ha dedicado una buena parte de su intervención.

Así, entre las medidas destaca la petición de agilizar los estudios técnicos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado en los concejos que lo requieran, poner en marcha el Plan de Prevención de Desahucios ya aprobado en comisión y elaborar un Plan Director de Vivienda Pública de Asturias 2027-2030 que incremente en 5.000 viviendas el parque público autonómico.

En este punto Tomé se ha referido al reciente desahucio de Maricarmen, la octogenaria que ha sido desahuciada de la vivienda en el madrileño barrio de Retiro en la que llevaba residiendo 71 años y ha sido muy crítica con las declaraciones de la presidenta de Madrid al respecto. "Da náuseas, da náuseas la señora del ático de millones con dinero público riéndose del desahucio", ha dicho.

En esta misma línea, Tomé se mostró convencida de que la situación de la vivienda mejorará sumando "medidas contundentes e intervencionistas". "Los gobiernos de Asturias también tienen que ser valientes, por supuesto construyendo vivienda pública, pero también mandando un mensaje claro. Los especuladores se tienen que ir. Hay que poder vivir de alquiler de manera justa", ha destacado Tomé.

En materia sanitaria, Tomé instó al Consejo de Gobierno a reforzar las plantillas de Atención Primaria, fijar un mínimo de diez minutos por paciente en las consultas, garantizar la estabilidad de los equipos de referencia y desarrollar el Pacto por la Salud Mental con financiación suficiente. Asimismo, pide dotar al SESPA de más profesionales de salud mental y reducir las listas de espera.

PEAJE HUERNA

La diputada del Grupo Mixto ha reclamado también la transferencia de las competencias de Cercanías al Principado para crear "AsturTren", la anulación de la prórroga de la concesión del peaje del Huerna (AP-66) hasta 2050, y la ejecución íntegramente soterrada del Vial de Jove en Gijón, además del cumplimiento de los plazos del Plan de Vías junto con el Ayuntamiento gijonés y ADIF.