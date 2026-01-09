Tomé dice que la financiación ha de respetar la singularidad de Asturias y reclama seriedad al Principado

Archivo - Covadonga Tomé - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias ha dicho este viernes que no aceptará ningún modelo de financiación autonómica que perjudique a Asturias. Un día después de que el Gobierno confirmase la presentación de un nuevo modelo, después de que el presidente Pedro Sánchez mantuviese una reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en La Moncloa, Tomé ha dicho que entiende que en este asunto pueden existir reuniones a dos bandas, pero ha criticado que sea siempre "con los mismos".

"Estaremos muy vigilantes para que se respete la singularidad de Asturias y que la comunidad autónoma reciba la financiación que merece", ha señalado.

"No podemos permitir, desde luego, que se utilice este tipo de maniobras para mantener un gobierno que quiera acotar la legislatura de la manera que sea. Necesitamos que el Gobierno de Asturias sea absolutamente serio con este tema", ha advertido Tomé.