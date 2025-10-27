Tomé (G.Mixto) defiende dos medidas fiscales en la negociación presupuestaria para limitar la especulación inmobiliaria

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, durante el encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV). - SOMOS ASTURIES

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha defendido este lunes en Gijón la necesidad de adoptar medidas fiscales "disuasorias" frente a la especulación inmobiliaria, en especial en los barrios más tensionados por el turismo.

Tomé, que ha mantenido un encuentro con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) en el marco de los contactos previos a la negociación de los Presupuestos autonómicos, ha señalado que "Gijón es probablemente la ciudad más afectada en toda Asturias por el problema de la vivienda".

En ese sentido, la diputada ha explicado que ha presentado dos enmiendas a la negociación de la Ley de Tributos Cedidos. Una de ellas plantea aumentar el impuesto que deben pagar los grandes tenedores, aquellos con más de cinco inmuebles en zonas tensionadas o más de diez en general, y la otra, elevar el gravamen para quienes compren bloques completos de viviendas con fines de alquiler turístico.

"Estas dos medidas, más que recaudatorias, son disuasorias", ha afirmado Tomé, quien ha defendido que "los especuladores de la vivienda se alejen de Asturias porque no se les ponen facilidades". A su juicio, el objetivo es "impulsar que esas viviendas salgan al alquiler con precios razonables" y garantizar "el acceso a una vivienda digna para todos los gijoneses y asturianos".

La diputada ha subrayado la importancia de "escuchar a vecinos y vecinas sobre la situación real de la vivienda en sus barrios", un problema que, según ha dicho, "en Gijón no es menor".