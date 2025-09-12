Tomé (G.Mixto) exige una 'Ley Simplifica' que no beneficie a multinacionales en perjuicio del comercio local y autónomos

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha advertido este viernes de que "las leyes no pueden convertirse en 'alfombras rojas' para que las multinacionales lleguen a Asturias en detrimento de las empresas y comercio local". En sentido, apunta a la necesidad de que las leyes sean tramitadas "con rigor", evitando proyectos como Costco y otras multinacionales "dañinas para el tejido empresarial y de autónomos".

Tomé ha hecho estas declaraciones tras reclamar la Cámara de Comercio de Oviedo "más ambición" en la tramitación de la 'Ley de Simplifica', que se encuentra en fase de ponencia. La diputada presentará una serie de enmiendas al texto propuesto por el Gobierno autonómico, entre las que figuran medidas para asegurar la transparencia y salvaguardar los derechos laborales.

También, ha precisado, para proteger el patrimonio cultural y natural; así como el cuidado medio ambiental. Además, Tomé asegura que velará por impulsar el arraigo territorial entre los proyectos que lleguen a Asturias; entre otras cuestiones.

"Son medidas similares a las presentadas ya durante la tramitación de la Ley PIER"; ley que finalmente no recibió el apoyo Tomé al no considerarla "lo suficientemente dotada de herramientas para blindar a los trabajadores y los proyectos que se asientan en la comunidad autónoma".