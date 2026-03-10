Tomé (Grupo Mixto) advierte de la entrada de fondos buitre en el sistema universitario asturiano

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, interviniendo en un Pleno en la Junta General. - SOMOS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha advertido este martes de los "riesgos" que supone para el sistema universitario asturiano el avance de proyectos privados de educación superior. "No podemos permitir que los mismos fondos buitre que antes fueron a por la vivienda, ahora vayan a por la educación", ha destacado.

"Hablamos de universidades controladas por fondos de inversión internacionales, como Cinven o Mubadala, que gestionan miles de millones y ven la educación superior como un negocio más", ha apuntado Tomé, quien critica el apoyo de la Cámara de Comercio de Oviedo para "conectar" la Universidad Alfonso X el Sabio con empresas.

"Estamos viendo ya lo que llevamos meses advirtiendo; el espacio de educación superior asturiano totalmente mercantilizado, convertido en un negocio de compra-venta de títulos", ha dicho Tomé, quien destaca que "los fondos de capital riesgo y las grandes fortunas buscan alta rentabilidad en colegios, universidades y centros de FP y controlan ya más de un tercio de la enseñanza superior". La diputada del Grupo Mixto critica que "ahora llegan a Asturies sin que el Gobierno haya hecho nada por evitarlo".

Tomé sostiene que hay un cambio estructural en el modelo universitario, con "un desplazamiento progresivo del peso institucional desde lo público hacia la iniciativa privada"; y ha alertado de que este proceso implica un cambio en la propia concepción de la educación superior. "La educación superior deja de ser vista como lo que debe ser, un servicio público, para convertirse en un espacio de interés estratégico para empresas y fondos de inversión", ha explicado.

Para la parlamentaria es "especialmente preocupante" que estos proyectos se desarrollen en titulaciones con alta demanda social, como las del ámbito sanitario. Considera que el modelo de la región0 "no puede ser la privatización de nichos formativos de alta demanda, con precios de matrícula que superan los 12.000 euros por curso". Tomé ha advertido de que este modelo "consolida un sistema universitario crecientemente segregado por renta".

La diputada ha insistido en que la solución a la demanda de estudios universitarios "no pasa por la expansión del sector privado, sino por el refuerzo de la universidad pública". "Tras conocer que el ala más progresista del Gobierno, Convocatoria por Asturias, está dispuesta a negociar una ley para regular la entrada de las privadas en la comunidad; esperamos no quedarnos otra vez solas en nuestra reclamación", ha dicho.

Tomé preguntará mañana en la Comisión de Ciencia por los trámites que está llevando a cabo el Principado para la llegada de la Universidad Europea a Asturias.