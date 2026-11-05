Tomé insiste en reclamar agilidad a la hora de declarar zonas tensionadas

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha defendido este jueves sus planteamientos en materia de vivienda y ha solicitado agilidad a la hora de declarar zonas tensionadas. "No estamos pidiendo imposibles, ni atajos jurídicos, pero sí hemos exigido en todo momento que una medida, que ha demostrado ser efectiva en otros territorios para frenar los precios del alquiler, se ponga en marcha de manera ágil en Asturias", ha comentado.

La parlamentaria solicita fijar un calendario para que en las resoluciones que realiza el Ministerio en los meses de marzo o abril estén publicadas nuevas zonas tensionadas.

"No es posible que el Gobierno de Asturias defienda el derecho a la vivienda y a la vez vete en la negociación presupuestaria la máxima preocupación de los asturianos", ha señalado en referencia a la negociación sobre los presupuestos de 2027.

Tomé reclama al Gobierno que ponga todo de su parte y las medidas de vivienda sean verdadera prioridad política y presupuestaria. "Hemos exigido en todo momento que una medida, que ha demostrado ser efectiva en otros territorios para frenar los precios del alquiler, se ponga en marcha de manera ágil en Asturias", ha comentado.

Ha recordado que el Gobierno anunció, a inicios de febrero de 2025, la tramitación inmediata de las primeras zonas tensionadas en Asturies, pero no fue hasta un año y cinco meses después, a finales de julio de 2026 cuando finalizó todo el proceso, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tomé ha recordado que preguntó en junio al Gobierno sobre los plazos para nuevas zonas tensionadas en Asturias y el Consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, respondió que estaban ya preparando el próximo estudio para más declaraciones de zonas tensionadas.

"Si los plazos que baraja el Gobierno para estos nuevos estudios iniciados en junio son los mismos que para las primeras áreas -diez meses de elaboración de memorias y siete de tramitación administrativa-, no habrá nuevas declaraciones en Oviedo, Siero ni en nuevos barrios de Gijón o Avilés hasta octubre de 2027", ha advertido.

Por ello, Tomé ha dicho que si no se dotan recursos para "desatascar "ya esas memorias e informes técnicos, se estará posponiendo una "solución urgente" hasta finales de 2027, algo que desde Somos no piensan aceptar.

"Lo que más nos sorprende es que el Gobierno no tenga marcada una agenda de prioridades y que las nuevas zonas tensionadas no puedan ser declaradas en las ventanas de enero-febrero o marzo-abril", en relación a los períodos del año en los que el Ministerio de Vivienda aprueba y publica oficialmente las nuevas declaraciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE).