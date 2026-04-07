Tomé e IU rechazan la reactivación de la comisión a la espera de lo que decida mañana la mesa

Archivo - Comisión de investigación del accidente en la mina de Cerredo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de investigación sobre el caso Cerredo, Covadonga Tomé, y la representante de Izquierda Unida y secretaria de la comisión, Delia Campomanes, han mostrado este martes su rechazo a la petición de PP y Foro para reactivar los trabajos del órgano, cuya continuidad se decidirá previsiblemente este miércoles en una reunión de la mesa.

Tanto Tomé como IU coinciden en que, a priori, no están por la labor de reabrir la comisión y plantean dudas sobre si el reglamento permite hacerlo en este momento. La decisión final corresponderá a la mesa del órgano, integrada por Tomé como presidenta, Campomanes como secretaria y otros miembros parlamentarios, aunque todo apunta a que si las dos primeras mantienen su posición contraria, la comisión no se reanudará.

El presidente del PP anunció esta mañana tras estudiar el "demoledor" informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo que su grupo, con el apoyo del diputado de Foro, Adrián Pumares, solicitaron la reapertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación para que se puedan acoger nuevas declaraciones, como la de los autores del informe, así como la comparecencia en Pleno del presidente del Principado, Adrián Barbón, para que de explicaciones sobre dicho informe.

Por ello Queipo ha hecho un llamamiento a la presidenta de la Comisión, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y la secretaria, Delia Campomanes, de IU-Convocatoria por Asturias, para que se reactive de inmediato dicha comisión y así poder incorporar a este dictamen todo lo que pueda tener que ver con ese informe.