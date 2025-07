Tomé (G. Mixto) lamenta que la Ley de Proyectos de Interés Estratégico allane el camino a iniciativas como la de Costco

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha reiterado este jueves su rechazo al proyecto de implantación de Costco en el polígono de Bobes (Siero), subrayando que "no cumple con los requisitos para ser considerado estratégico" y lamentando que la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) del Principado "allane el camino" a iniciativas como esta.

"Nosotras fuimos las únicas que no apoyamos la ley PIER, precisamente, para no poner la alfombra roja a proyectos como Costco", ha señalado Tomé, quien recuerda que ya en marzo, durante una comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio, advirtió que la propuesta "no es una actividad novedosa, no aporta valor añadido a la actividad existente ni contribuye a la transformación ecológica".

Tras el pronunciamiento de IU, CCOO y la Unión de Consumidores de Asturias en contra del proyecto, Tomé ha expresado su satisfacción por el posicionamiento, aunque reprochó la tardanza. "Hasta el momento, a pesar de que llevamos varias iniciativas a sendas comisiones, no habíamos recibido una respuesta clara sobre Costco", afirmó.

La parlamentaria del Grupo Mixto insistió en que la ley aprobada por el resto de grupos en la Junta General "facilita la llegada de grandes empresas que fagocitan el comercio local, llevándose con ello parte de la esencia de Asturies".