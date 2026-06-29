Tomé pide elevar el impuesto a las viviendas de uso turístico para que no paguen menos que los hoteles

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante una rueda de prensa. - SOMOS ASTURIES - Archivo

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha propuesto este lunes que las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos soporten una tasa turística "más elevada" que los hoteles de cualquier categoría, como ya ocurre en Galicia y Euskadi.

En una nota de prensa, la parlamentaria ha destacado que "las VUT van contra el derecho a la vivienda" ya que "encarecen el alquiler, generan problemas de convivencia y saturan los servicios comunes de los barrios". "Establecer para ellas una tarifa inferior a la de los hoteles contradice nuestros objetivos", ha destacado tras ser aprobada en el Consejo de Gobierno de este lunes la Ley de Estancias Turísticas.

La diputada ha recordado que se trata de una tasa impulsada por ella misma y fue uno de los acuerdos presupuestarios con el Ejectuvio asturiano. "Ahora, haremos propuestas para mejorarla", ha apuntado.

Por otra parte, Tomé se ha referido a los cruceristas recordando que es "una de las reclamaciones de Somos Asturias que se contempla en el canon". En este punto, Tomé ha destacado que "si la aplicación del impuesto queda limitada al periodo del 1 de junio al 30 de septiembre, miles de cruceristas que visitan Asturies quedarán fuera de este plazo y no tendrán que abonar la plaza". En la misma nota de prensa ha señalado que se estima que esta temporada, fuera de ese espacio estival, visitarán la comunidad cerca de 34.000 cruceristas que quedarán exentos de la contribución.