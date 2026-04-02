Tomé pide al Gobierno el informe de la Inspección sobre el accidente de la mina de Degaña

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OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, ha solicitado que el Gobierno ponga "inmediatamente" a disposición de la comisión el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente laboral.

Tomé ha explicado que este documento ya ha sido requerido y ha subrayado la necesidad de contar con él con urgencia ante la posible aparición de nuevas informaciones "imprescindibles para el trabajo riguroso que se está llevando a cabo en la elaboración de la propuesta de dictamen, que se presentará a finales de abril".

"Como dijimos desde el inicio, es fundamental contar con toda la documentación con la que sea posible contar y hacerlo, además, con transparencia", ha señalado la diputada. "Solo así podremos garantizar que el dictamen final sea sólido, veraz y riguroso", ha añadido.

Asimismo, ha reiterado que el objetivo de la comisión es "tomar las medidas oportunas, depurar responsabilidades y proponer medidas para que no se repita una tragedia de esta magnitud en Asturies".

A su juicio, el informe de la Inspección General de Servicios "puede aportar información para esclarecer no solo el funcionamiento de los mecanismos de control e inspección, sino también posibles fallos administrativos o de supervisión" relacionados con la actividad de la explotación minera.