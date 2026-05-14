Tomé plantea 39 alegaciones a la ley de vivienda y pide al Gobierno asturiano que sea "más valiente" en la materia

Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé ha anunciado que va a presentar un total de 39 alegaciones al proyecto de ley de Vivienda que se tramita en el Parlamento asturiano y cuya ponencia comienza este viernes. En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo considera que el Gobierno asturiano debería ser "aún más valiente" en esta materia.

En la comparecencia ante los medios, Tomé ha desglosado algunas de las ponencias y ha dicho que algunas son "líneas rojas", si bien no ha querido concretar cuáles.

Uno de los cambios que propone supone ampliar la definición de "gran tenedor" de vivienda en Asturias a aquellos propietarios que posean cinco o más inmuebles en un mismo municipio, frente al criterio autonómico general, con el objetivo de endurecer la futura normativa regional. Según ha explicado la parlamentaria, su propuesta busca evitar que titulares con una "gran concentración de viviendas" en una sola localidad queden fuera de esta consideración.

La diputada ha planteado también la inclusión del "acoso inmobiliario" en el texto legal, solicitando que se tipifique como una infracción muy grave que pueda ser sancionada con multas de "hasta 900.000 euros". Tomé ha defendido que, aunque la tipificación penal no sea competencia regional, el reconocimiento en la norma autonómica permitiría "activar herramientas propias de prevención, de inspección y de sanción administrativa" contra quienes hostiguen a los inquilinos para obligarles a abandonar sus hogares.

También en el marco de sus propuestas, la parlamentaria ha reclamado la creación de un "plan estratégico de incremento del parque público" con objetivos cuantificados que permitan alcanzar un mínimo del 15% de vivienda pública antes del año 2040.

Para la diputada, es fundamental generar una "planificación obligatoria y una base de seguridad jurídica" que garantice el acceso a la vivienda frente a la actual situación de crisis, que a su juicio "está facilitando la gentrificación" y expulsando a los vecinos de sus barrios.

Asimismo, Tomé ha apostado por introducir el derecho de "adquisición preferente" mediante los mecanismos de tanteo y retracto sobre viviendas privadas en áreas delimitadas, una medida que considera "absolutamente coherente con la función social de la propiedad".

Ha aclarado que esta iniciativa no supone una expropiación ni fija el precio de venta, sino que permite a la Administración adquirir el inmueble "en igualdad de condiciones económicas" para aumentar los recursos habitacionales disponibles.

Finalmente, la representante del Grupo Mixto ha abogado por actuar de forma decidida sobre las viviendas desocupadas, citando que en Oviedo existen más de 9.000 inmuebles vacíos, y ha sugerido prohibir nuevas licencias de uso turístico en las "zonas tensionadas".

Tomé ha concluido que, ante el escenario actual, la ley debe recoger todas las medidas posibles para "limitar esa adquisición de viviendas con fines especulativos" y garantizar que el Principado cuente con un marco normativo que proteja eficazmente a las personas consumidoras y usuarias.