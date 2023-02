Tomé (Podemos) tilda de "buena noticia" la ayuda de 460 millones a ArcelorMittal y reclama que no haya despidos

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, ha tildado este domingo de "buena noticia" que la Comisión Europea haya aprobado ayudas de estado a ArcelorMittal por valor de 460 millones de euros para su proceso de descarbonización de Asturias.

No obstante, Tomé ha advertido de que ese dinero público que le llega a la compañía no viene acompañado de ninguna "garantía real" de que en el proceso de reconversión no vayan a producirse despidos en la empresa.

La candidata de Podemos ha dicho que el actual presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, debería tener capacidad para velar por este asunto.

Tomé aspira a tener la garantía de que la llegada de esa importante ayuda no suponga que la compañía utilice la nueva acería verde como una forma de negociación para "empeorar las condiciones laborales y practicar despidos".

"La reconversión hacia lo verde es una excelente noticia, pero tiene que acompañarse de exigencias", ha comentado Tomé, en unas declaraciones frente a una factoría de ArcelorMittal junto al diputado regional Daniel Ripa. "Esto tiene que ser el Principado de Asturias, no el principado de Mittal", ha advertido el parlamentario.