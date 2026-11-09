Tomé reclama la declaración de zona tensionada para todo el núcleo urbano de Oviedo

La portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y el integrante de la formación en el Frente Ampliu por Asturies, Kike López, esta mañana en Oviedo. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha exigido la declaración de zona tensionada para todo el núcleo urbano de Oviedo y ha defendido que esta medida debe aplicarse a ciudades enteras y no a calles o barrios delimitados, con el objetivo de evitar "el desplazamiento de la subida de los precios del alquiler hacia zonas colindantes".

En declaraciones a los medios en la capital del Principado, Tomé ha incidido en que Oviedo ha registrado un incremento interanual en los alquileres superior al 15 por ciento, la cifra más alta de la Asturias. La parlamentaria ha señalado que los precios de arrendamiento oscilan entre los 900 y los 1.200 euros mensuales, al tiempo que la compra se ha vuelto inasumible debido al elevado coste del metro cuadrado.

Además, ha extendido la solicitud de declaración de zona tensionada a otros núcleos urbanos, áreas de las cuencas y zonas costeras de Asturias.

Para hacer frente a esta situación, Tomé aboga por contener los precios del alquiler y limitar la adquisición de inmuebles por parte de grandes tenedores y fondos de inversión, tomando como referencia modelos adoptados en otras ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

"No podemos consentir que la gente no tenga donde vivir porque sus salarios no dan para pagar el alquiler. En este barrio prácticamente no hay alquileres para todo el año, porque muchas viviendas se están usando para especular durante el verano", el candidato de Somos Asturies para el Frente Ampliu, Kike López, ha añadido.