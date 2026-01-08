Tomé reprocha a Barbón que traslade a la ciudadanía la carga de denunciar el peaje del Huerna

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, afeó este jueves al Presidente de Asturias, Adrián Barbón, que "aliente a la ciudadanía a presentar denuncias mientras el Gobierno autonómico sigue sin ejercer la presión política e institucional necesaria para acabar de una vez con el peaje del Huerna" y ha añadido que con este comportamiento Barbón "no está siendo un Presidente valiente".

Tras conocer las declaraciones en las que Barbón anima a los asturianos y asturianas a presentar denuncias argumentando que "cuantas más, mejor", Tomé apuntó que "es inaceptable que Barbón anime a miles de personas a acudir a los tribunales como si este fuera un problema de consumo individual".

"Estamos ante un abuso estructural que exige una respuesta política contundente. El presidente no puede parasitar la movilización ciudadana, una movilización que nosotras siempre defendimos como necesaria", indicó la diputada.

En este sentido, recordó que "la prórroga del peaje fue declarada ilegal por la Comisión Europea y no existe ningún impedimento legal ni económico que obligue a mantenerlo". Apunta Tomé que el cobro se mantiene íntegro "mientras la concesionaria, Aucalsa, no presta el servicio en condiciones mínimas y provoca atascos continuos. Es una estafa consentida".

"No hay excusas jurídicas para seguir mirando hacia otro lado", reiteró la parlamentaria que concluyó que "Asturies no necesita un Presidente que se limite a indignarse en declaraciones públicas sino que necesita un presidente que actúe, que plante cara al Ministerio de Transportes y que deje de cargar sobre la ciudadanía el coste político y judicial de una decisión que solo depende de la voluntad de un Gobierno estatal que lleva sus siglas".