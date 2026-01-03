Tomé sobre Venezuela: "La solución nunca puede venir de la amenaza militar ni de la injerencia imperialista"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé. - GRUPO MIXTO JGPA - Archivo

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, se ha referido a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y ha advertido de que "la solución nunca puede venir de la amenaza militar ni de la injerencia imperialista, sino del diálogo, el respeto a la soberanía de los pueblos y el fortalecimiento de la paz".

Covadonga Tomé ha indicado que la escalada de tensiones en Venezuela responde, "una vez más, a una política exterior irresponsable impulsada por Donald Trump y por los intereses económicos de las grandes petroleras".

"Este modus operandi nada tiene que ver con la defensa de la paz ni de los derechos humanos", manifestó la diputada del Grupo Parlamentario Mixto y portavoz de Somos.