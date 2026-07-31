TOR Chemical, Juan Roces e IDONIAL desarrollan una laca antigrafiti para hormigón que no requiere agua ni decapantes

Diferencias de adherencia del grafiti sobre las superficies tratadas y sin tratar. - IDONIAL

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas asturianas TOR Chemical y Juan Roces, conjuntamente con el Centro Tecnológico Idonial, han desarrollado una laca protectora antigrafiti para hormigón que permite eliminar las pintadas sin necesidad de recurrir al agua ni a agentes decapantes agresivos.

El Proyecto Prothor, que ha contado con una duración de 18 meses y un presupuesto de 74.000 euros cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa RIS3-Empresa de la Agencia Sekuens, ha permitido obtener una barrera preventiva basada en tecnología sol-gel que limita la adhesión de pinturas y suciedad sobre superficies porosas de hormigón.

El desarrollo ha corrido a cargo de TOR Chemical, firma de pinturas que ha elaborado el recubrimiento transparente a nivel de laboratorio, y de Juan Roces, fabricante de prefabricados de hormigón sobre cuyo material se han realizado las pruebas. La investigación de la formulación ha estado guiada por el Centro Tecnológico Idonial.

Según han informado a través de una nota de prensa, el nuevo recubrimiento ofrece un comportamiento dual hidrofóbico y oleofóbico que actúa con eficacia frente a aerosoles acrílicos y con base de agua. Esta solución destaca por su alta durabilidad y por facilitar la retirada de grafitis mediante la aplicación de aire a presión o cinta adhesiva, evitando la contaminación que generan los limpiadores comerciales habituales.

Tras los resultados obtenidos a escala de laboratorio, los participantes han presentado el Proyecto Prothor II, una segunda fase orientada a la validación e implementación industrial del producto. Esta nueva etapa, que se extenderá durante 15 meses, prevé escalar la producción de la laca desde los 15 mililitros iniciales hasta los 5 litros, así como aumentar la superficie tratada en las probetas de hormigón desde los 0,01 metros cuadrados hasta un metro cuadrado.