Un total de 17 largometrajes se proyectarán en la sección Enfant Terribles del FICX

El 64 por ciento de las películas seleccionados están dirigidos por mujeres

La sección Enfants Terribles del 63 Festival Internacional de Cine de Gijón, dirigida a niños y jóvenes, contará con 17 largometrajes y un destacado acento femenino, con un 64 por ciento de ellos dirigidos por mujeres y una apuesta por la animación.

Según una nota de prensa del FICX, que se celebrará del 14 al 22 del próximo mes de noviembre, dentro de la programación, desde Francia llega 'La gran navidad de los animales', destinada al público infantil.

Se trata de un largometraje colectivo dirigido por Camille Alméras, Ceylan Beyoglu, Natalia Chernysheva, Haruna Kishi, Caroline Attia Larivière y Olesya Shchukina, y que se compone por cinco historias que celebran la amistad, la generosidad y el respeto a la diversidad. El FICX será el estreno en España de esta preciosa animación.

A esta película se suman dos propuestas de habla inglesa, para alumnos de Primaria, una de ellas 'The Lost Tiger' (Australia), de Chantelle Murray, en la que se narra la épica odisea de Teo, un tigre de Tasmania criado por canguros que busca sus orígenes. La cinta explora temas profundos como el trauma generacional y la búsqueda de la propia identidad.

Por su parte, la comedia británica 'Grow', dirigida por John McPhall, cuenta la historia de una niña con un don especial para las plantas, que revolucionará el concurso anual de calabazas de su pueblo, aprendiendo junto a su tía que "el verdadero premio es la alegría, la risa y la familia". Será estreno nacional en Gijón y entre el elenco de actores figuran, Nick Frost (Zombies Party) y Dominic McLaughlin, quienes darán vida, respectivamente, al gigante Hagrid y a Harry Potter en la próxima serie de HBO Max.

Con acento español llega a Gijón 'Olivia y el terremoto invisible', debut de Irene Iborra Rizo. Es la primera película española en stop-motion dirigida por una mujer y cuenta la historia de Olivia, una niña que, tras ser desahuciada junto a su familia, inventa una fantasía protectora para su hermano pequeño: todo lo que viven es, en realidad, el rodaje de una película.

Ya pensado para el público que empieza la secundaria, Enfants Terribles proyectará el largometraje del director mexicano Fernando Eimbcke, que regresará a Gijón con 'Olmo'. Ambientada en 1979, la película sigue a un joven de 14 años que, atrapado en sus deberes familiares, se embarca en una noche de caos y travesuras para poder ir a una fiesta, un viaje que le hará ver su hogar con otros ojos.

Desde Alemania, en este caso, llegará al FICX 'Circusboy', película obra de Julia Lemcke y Anna Koch, en la que se retrata la vida de Santino, un niño de once años perteneciente a una de las últimas grandes familias circenses del país a través de cuyos ojos se podrá explorar el mundo del circo y el poder de la pertenencia.

Damon Gameau, por su lado, traerá desde Australia (con la coproducción de Países Bajos) 'Future Council, que tendrá en el FICX su premiere nacional. El film sigue la aventura de ocho niños en un viaje por carretera a través de Europa, a bordo de un autobús escolar impulsado por biocombustible, cuya misión es encontrar soluciones a los grandes desafíos ecológicos del planeta.

Por su lado, la cineasta y música austríaca Marie Luise Lehner explora la dificultad para encajar en su ópera prima 'If You Are Afraid You Put Your Heart Into Your Mouth and Smile'. Será estreno en España.

La comedia dramática francesa 'Le Panache', de la directora Jennifer Devoldère, que será estreno español en el FICX, aborda la historia de Colin, un joven con tartamudez que lucha por encontrar su sitio en un nuevo colegio.

Asimismo, el dúo de directoras Lise Akoka y Romane Gueret regresarán a Gijón con 'Summer Beats', que será estreno en España en Gijón, donde también participará en la Competición Internacional FICX Premiere. La película es "una comedia social y luminosa que, sin rehuir temas complejos, busca celebrar la diversidad de la Francia contemporánea", han señalado.

Pensado para alumnos de Bachillerato y ciclos formativos, Enfants Terribles cuenta con las siguientes películas: Météors (Hubert Charuel); 'Stereo Girls', de la directora Caroline Deruas; 'Christy', de Brendan Canty; 'L'Été de Jahia', de Olivier Meys; 'Skiff', de Cecilia Verheyden; 'Ameba', de Siyou Tan; y 'Ruido', de Ingride Santos.

EN LLINGUA

Al margen de la proyección de películas, la sección facilitará once encuentros con cineastas, para que el alumnado tenga la oportunidad de conversar "cara a cara" con ellos.

Además, el Festival tendrá un pase que contará con doblaje en directo al asturiano y otro con subtítulos en esta misma lengua, en el marco de una apuesta por la diversidad lingüística.

PROGRAMA FORMATIVO

Respecto al programa formativo, Enfants Terribles ofertará varios talleres especializados, de Animación Stop-Motion, de interpretación y sobre los oficios del cine.

CARTEL

Por otro lado, el cartel de esta edición ha sido diseñado por el estudio de Marco Recuero, quien mantiene los colores y la tipografía del festival, pero los reinterpreta "en un estilo minimalista de líneas simples y formas geométricas", han destacado.

"La pieza narra una microhistoria onírica y abierta a la interpretación, que simboliza el poder de la imaginación en una mente joven", han agregado. También se incluye un globo para vincular este cartel al general del FICX, al igual que los animales marinos ponen en valor el vínculo "inseparable" entre Gijón y el mar.

Por otro lado, la experiencia de Enfants Terribles se extenderá a las aulas gracias a la guía didáctica, una herramienta clave para el profesorado y que es obra del escritor y crítico cinematográfico Jesús Palacios. Con esta guía se ayuda a los alumnos a profundizar en los temas y el lenguaje visual de los filmes programados.