Un total de 193 mujeres tienen seguimiento policial de protección en Avilés, 187 de ellas con medidas judiciales

Comisión Técnica Igualdad. - AYUNTAMIENTO AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 193 mujeres cuentan actualmente con seguimiento policial de protección en Avilés, frente a las 148 registradas en abril, según los datos abordados en la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género en el municipio.

La comisión se ha reunido este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés, presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, con un orden del día centrado en la coordinación de las órdenes de protección y medidas de alejamiento existentes y en el programa de teleasistencia.

De las 193 mujeres con seguimiento policial, 187 cuentan con una orden o medida de protección judicial. Además, 68 mujeres disponen del teléfono Atenpro, que permite a las usuarias contactar en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para ofrecer una respuesta adecuada a su situación personal.

Por otro lado, cuatro mujeres cuentan con el dispositivo 'Cometa', destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en momentos concretos.

En cuanto a los recursos de acogida, actualmente siete mujeres y tres menores viven en la Casa de Acogida de Avilés.