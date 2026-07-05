Un total de 23 deportistas con discapacidad conquistarán la Senda del Oso en una ruta de la Fundación También

Participantes en una de las actividades organizadas por la Fundación También. - FUNDACIÓN

OVIEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 deportistas con discapacidad conquistarán la Senda del Oso, entre los días 10 y 12 de julio, en una travesía inclusiva organizada por la Fundación También. La actividad, en la que se emplearán handbikes, triciclos y bicicletas adaptadas, tiene como objetivo fomentar la autonomía, la autoestima y los lazos sociales de las personas con discapacidad, principalmente física.

La organización sin ánimo de lucro ha anunciado esta próxima cita de convivencia y superación que discurrirá por la emblemática Senda del Oso. La mayoría de los participantes proceden de la Escuela de Ciclismo de la propia Fundación También, pionera en el fomento del deporte adaptado en España, quienes afrontarán el recorrido utilizando el material especializado facilitado por la institución. Desde la organización destacan que cada kilómetro recorrido supone "una nueva conquista" que va mucho más allá del mero ejercicio físico.

El propósito central de la iniciativa se centra en la mejora de la calidad de vida de los deportistas al salir de su entorno habitual en Madrid. De este modo, los participantes se enfrentan a un reto que potencia su independencia, toda vez que el contacto con la naturaleza y el deporte adaptado les permiten, según la filosofía de la entidad, convertirse en una "mejor versión de sí mismos". Desde la fundación explican que escuchar testimonios de quienes vuelven a disfrutar plenamente de la vida tras una lesión gracias a estos proyectos es lo que "da sentido" a su trabajo.

Para garantizar la seguridad y accesibilidad de la experiencia, la Fundación También desplegará un equipo técnico experto con una logística adaptada a los diferentes ritmos del grupo. En concreto, un equipo se encargará de abrir paso junto a los ciclistas más rápidos de la Escuela de Ciclismo, mientras que un técnico de "escoba" en bicicleta eléctrica asistirá al grupo. Asimismo, una furgoneta de apoyo recogerá en un merendero a mitad de ruta a aquellas personas que realicen el tramo de senderismo o lleven un ritmo más pausado.