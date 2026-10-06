Un total de 23 expositores participarán en la IV Feria de Productos de León en Gijón, del 23 al 25 de este mes

Presentación en el Ayuntamiento de Gijón de la IV Feria de Productos de León en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento gijonés, Jorge González-Palacios, ha presentado este martes la IV Feria de Productos de León en Gijón, que se celebrará del 23 al 25 de este mes en la plaza Mayor.

González-Palacios ha resaltado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que se va a poder disfrutar, en esos días de los "fantásticos" productos de León, así como de la amistad de los leoneses.

Un mercado con 23 expositores que se completará con el desfile de pendones, el domingo 25, a partir de las 12.00 horas, desde el campo Valdés hasta el puente del Piles, al que se sumará, durante un tramo, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que portará uno de los pendones.

El edil ha estado acompañado, en la presentación, por el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, y por el presidente de la Casa de León en Gijón, José María Fernández Chimeno.

Aller, por su parte, ha expresado el sincero y profundo agradecimiento a Gijón y al Ayuntamiento por poder exhibir los productos leoneses en la plaza Mayor, de la que ha destacado que es un "escaparate inmejorable".

"Nos sentimos como en nuestra propia casa", ha asegurado. Ha apelado, también, al hermanamiento entre Asturias y León, a las que unen lazos que trascienden "lo meramente geográfico y administrativo".

"Somos pueblos hermanos", ha insistido, al tiempo que ha destacado que esta hermandad tiene su máximo exponente en la mesa, donde a ambas provincias les gusta compartir la gastronomía del otro.

Aller, además, ha puesto en valor que en Gijón estarán 23 de los mejores expositores de la gastronomía leonesa. "No solo son puestos de venta, son familias y empresas que traen el alma y el sabor de León", ha resaltado.

En más detalle, ha explicado que participarán cuatro expositores de dulces y chocolates y otros cuatro de sus "exquisitas" mieles que endulzarán el fin de semana, a lo que ha sumado tres productores de quesos y lácteos y la "excelencia" de sus legumbres.

Estará presente, además, el "carácter" de sus carnes y embutidos con dos expositores, acompañado de otros dos de conservas vegetales y dos de fruta y otros productos. Aller también ha resaltado que, para brindar por esta hermandad que une Asturias y León, contarán con tres expositores de sus "extraordinarios" vinos y dos de bebidas alcohólicas con un sello leonés.

A lo largo de estas jornadas, el horario del mercado será el viernes, desde las 17.00 horas a las 21.30 horas, el sábado de 11.00 a 14.30 horas --con inauguración oficial a las 12.00 horas-- y la tarde de 17.00 a 21.30 horas, mientras que el domingo la Feria se clausurará sobre las 19.00 horas.

Por otro lado, ha apuntado que durante estos días del mercado habrá degustaciones diseñadas para el público gijonés, para que los que visiten la Feria "se lleven un pedacito de León a sus casas".

Fernández Chimeno, por su parte, ha destacado que los residentes de León en Gijón ya están integrados. "Yo ya me siento asturleonés", ha asegurado, a este respecto.

También ha explicado que esta fecha elegida no es una casualidad, ya que desde 2009 que se hizo el primer desfile de pendones se ha ido celebrando coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Camino y San Froilán.

Ha explicado, también, que en el desfile, a modo de cierre, va a participar una banda de gaitas para reforzar la unión con los gijoneses y asturianos. Al término del mismo, se celebrará una comida social.