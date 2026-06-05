Un total de 37 candidaturas de 24 nacionalidades optan al Princesa de las Letras 2026

Archivo - El jurado de los Premios Princesa de las Letras 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 candidaturas de 24 nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, cuyo jurado se reunirá los próximos días 9 y 10 de junio en Oviedo para deliberar sobre el fallo, que se hará público el miércoles.

Las reuniones del jurado, correspondientes al séptimo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su XLVI edición, tendrán lugar en el Hotel de la Reconquista.

Según recoge el reglamento de los premios, estos reconocimientos están destinados a distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional.

En concreto el Premio Princesa de Asturias de las Letras se concederá a se concederá a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros".

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró - símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

Los miembros del jurado mantendrán un primer encuentro con los medios de comunicación a las 11:00 horas del martes, día 9, en el Salón de Consejos del Hotel (primera planta), inmediatamente antes de su constitución formal y del inicio de sus deliberaciones, que darán comienzo a las 11:30 horas, tras la foto de grupo.

El fallo se hará público a las 12:00 horas del miércoles, día 10, en el Salón Covadonga del mismo Hotel (planta baja) y, posteriormente, se podrá entrevistar a los miembros del jurado.