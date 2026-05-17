Un total de 46 escolares participan este lunes en el pleno infantil del Foro Comunicación y Escuela

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 escolares de sexto de Primaria y de primero de la ESO de cinco centros educativos del Occidente asturiano participarán este lunes en el pleno infantil del Foro Comunicación y Escuela, celebrado en el hemiciclo de la Junta General del Principado.

La sesión plenaria estará presidida por el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, y contará también con la presencia de los representantes de la Mesa de la Cámara. Durante el encuentro, los alumnos y alumnas debatirán diversas proposiciones no de ley centradas en 'Los valores del Medio Rural en Asturias', las cuales se han sometido posteriormente a votación entre los propios estudiantes.

En esta edición participarán escolares procedentes de los colegios Jovellanos, el CRA Ría del Eo e IES Elisa y Luis de Villamil, de Vegadeo; el colegio La Paloma, de Castropol; y el CRA Oscos, de Santa Eulalia de Oscos.