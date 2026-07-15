TPA emite en directo La Descarga de Cangas del Narcea este jueves

Archivo - Una imagen de la Descarga de Cangas del Narcea, con la Virgen del Carmen en primer plano. - TURISMOASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Televisión del Principado de Asturias (TPA) emite este jueves un programa especial de 'Conexión Asturias' desde Cangas del Narcea con motivo de las Fiestas del Carmen y la celebración de La Descarga.

El espacio, presentado por Marco Rodríguez, se ofrecerá en directo entre las 17.30 y las 20.30 horas y contará con entrevistas, conexiones en directo y reportajes para mostrar el ambiente previo a una de las citas festivas más destacadas del calendario asturiano.

Según ha informado la cadena autonómica, el programa acercará a los espectadores los preparativos de La Descarga, así como la historia y las tradiciones ligadas a esta celebración, que cada 16 de julio reúne a miles de personas en honor a la Virgen del Carmen.

TPA desplegará para esta cobertura un dispositivo técnico y humano con el objetivo de seguir el desarrollo de la jornada desde distintos puntos de la localidad.