TPA emite un programa especial con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Televisión del Principado de Asturias (TPA) volverá a emitir este lunes, 22 de diciembre, un programa especial con la retransmisión del sorteo de Lotería de Navidad.

A partir de las 9.00 horas, pendiente de todo lo que ocurra en el Teatro Real de Madrid, sede del sorteo, la televisión autonómica asturiana hará un seguimiento especial de todos los premios que puedan recaer en Asturias.

A pie de calle, los equipos de TPA estarán en todas las administraciones que hayan vendido décimos premiados, así como en las localidades en las que hayan tocado premios o en las sedes de asociaciones y colectivos que hayan tenido la fortuna de repartirlos.

Durante el programa se sucederán las conexiones en directo con todos aquellos puntos de Asturias que se conviertan en noticia en la única mañana del año en la que la protagonista es la lotería. El programa comenzará a las 9.00 horas, combinando las conexiones en directo con el resto de la actualidad dentro del informativo matinal y, a partir de las 10.15 horas, se dedicará en exclusiva al sorteo, finalizando a la conclusión del mismo.