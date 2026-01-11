TPA estrena este martes 'Forjando historia', un recorrido por el patrimonio industrial y minero de Asturias

Archivo - Juan Ramón Lucas, en el centro - CENTRAL LECHERA ASTURIANA - Archivo

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

TPA estrena este martes a las 22.30 horas, el programa 'Forjando historia', que estará presentado por Juan Ramón Lucas. La serie documental ofrece un recorrido por la geografía asturiana poniendo el foco en el patrimonio industrial y minero desde una mirada histórica, cultural y social.

A lo largo de los doce programas, Juan Ramón Lucas visita los principales enclaves de la actividad minera e industrial del Principado, localizados en 39 concejos, componiendo un mapa emocional y patrimonial que conecta pasado, presente y futuro.

En cada entrega, el periodista asturiano charla con los protagonistas y figuras expertas en patrimonio industrial. Además, recoge el testimonio directo de quienes trabajaron en la minería y la industria, así como de artesanas, artesanos y profesionales del sector turístico.

Entre los participantes se encuentran, entre otros, Víctor Manuel, Marisa Valle Roso, Hevia, Fulgencio Argüelles, Javier Hernanz, Samu Sánchez, Nando Agüeros, Ánxel Álvarez Llano, Chechu Rubiera, Elio Ferpel, Lucía González (Allande Stars), Toño Huerta, María Neira (OMS) y Emma Fernández.