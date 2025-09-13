TPA estrena este sábado la segunda temporada de 'Xuntanza'

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

TPA estrena este sábado, 13 de septiembre, a las 22:30 horas, la segunda temporada de Xuntanza, un programa que une tradición y modernidad para mostrar, a través de la música, quiénes fuimos, quiénes somos y qué llevamos dentro.

Según informa el ente público, la nueva entrega se abre con un capítulo dedicado a "lo que nos une y nos define: la asturianía". Será un recorrido sonoro y emocional por paisajes, recuerdos y símbolos que siguen vivos en la memoria colectiva.

Sobre el escenario, artistas como la Orquesta de Cámara Solidaria (OCAS), Nuberu, Guieldu o el Coro Santiaguín, con la dirección musical de Héctor Braga.

El programa abordará temas como la historia del nombre de Asturias, la Cruz de la Victoria, la emigración o Covadonga, transformados en música y emoción.

"Aquí, la música no acompaña: es la voz que nos revela. En esta nueva etapa, Xuntanza contará, en cada capítulo, como conductores del programa a grandes nombres del panorama musical asturiano: Rubén Bada, Leticia Baselgas, Anabel Santiago, Pipo Prendes, Mina Longo, Nuberu, entre muchos otros. Más que un programa musical, Xuntanza regresa como una experiencia audiovisual que emociona y conecta", indican desde la televisión del Principado.