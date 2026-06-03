Trabajadoras del SAD claman por un convenio digno y denuncian que la patronal trata de eliminar derechos ya adquiridos

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, se han manifestado este miércoles en la puerta del Sasec donde se está negociando el convenio colectivo que, según las manifestantes "elimina derechos ya adquiridos y recoge peores condiciones laborales".

"Cada vez perdemos más derechos y esta vez la patronal nos está ofreciendo un 0,5% de subida salarial, entre otras cosas. Incluso se atreven a ofrecernos cosas que están por debajo de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores y claro a eso ya no lo podemos consentir", ha destacado la representante del Colectivo de Trabajadores (CT), Maika Díaz.

La plantilla de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, compuesta por más de un 90% de mujeres, lleva años denunciando sus condiciones laborales. La mayoría de empleadas no cuenta con jornadas completas y el reparto en los horarios de las mismas hace imporsible la conciliación. "Aparte de eso, la famosa bolsa de horas que nos mantienen por debajo de nuestra jornada. La bolsa de horas se contabiliza cada seis meses y luego nos mandan ir a recuperar horas fines de semana festivos o cuando a ellos necesitan gente", explica Díaz.

También denuncian que las empresas alegan y se escudan en que son los Ayuntamientos y el Principado los que deben incrementar los presupuestos. "Ellos pretenden que nosotros vayamos a pedir más dinero al Principado y a los ayuntamientos. Cuando el Ayuntamiento, el que yo más conozco es el de Gijón, ya hizo en los últimos pliegos un plan económico donde ya cubría incluso la subida de este año que la empresa está cobrando y nosotros llevamos sin cobrar desde diciembre", indica la representante de las trabajadoras.