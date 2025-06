Trabajadores de Duro Felguera iniciarán movilizaciones ante la "incertidumbre" sobre el futuro de la empresa

El Comité pide que se les presente un plan de viabilidad y CSI reclama mayor implicación de la Administración

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de Duro Felguera, Ángel Martínez, ha anunciado este lunes el inicio de movilizaciones por parte de los trabajadores ante la "incertidumbre" sobre el futuro de la compañía, a la que se había concedido una prórroga del preconcurso de acreedores hasta el próximo día 11.

Así lo ha anunciado durante la lectura de un comunicado, con motivo de la concentración de una representación de la plantilla y de representantes sindicales frente a la sede de la empresa, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Martínez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que con esta concentración intentan dar visibilidad al problema y a la falta de información que tienen los trabajadores acerca del futuro de la compañía y de lo qué va a pasar el próximo día 11.

Al tiempo, ha apuntado que quieren que desde la empresa se les clarifique la situación. A este respecto, ha apuntado que, en la última reunión con el presidente de Duro Felguera, se les anunció la negativa de la SEPI a capitalizar la deuda.

Sobre el hecho de que les dijeran, no obstante, que seguían negociando, ha indicado que desconocen "exactamente qué" se negocia. Por este motivo, piden saber cuál es el plan de viabilidad sobre el que versan las negociaciones y si este plan implicado el despido de trabajadores.

Sobre la venta del Tallerón de Duro Felguera a Indra, ha señalado que, por las informaciones que han ido apareciendo, la cantidad es muy pequeña en comparación a la deuda, por lo que ha opinado que no cree que eso sea un alivio para la situación de la multinacional.

Tampoco tienen marcada una fecha para la reunión que el presidente de la compañía les había prometido antes del próximo día 11. Sobre ello, ha apuntado que el Comité, la semana pasada, ya plantearon una reunión para seguir hablando de la venta del tallerón, ya que se acercaba el día 11, "y no hubo ningún tipo de respuesta", ha lamentado. Según él, este es otro de los motivos por el que se concentran en este día.

Ha señalado, por otra parte, que las nóminas de mayo las ingresaron este pasado sábado, mientras que aún no les han comentado si cobrarán las de este mes de junio.

APOYO DE FUERZAS POLÍTICAS

Otro de los miembros del Comité, en este caso por la CSI, Susana Fernández, ha incidido en que la plantilla vive un poco con preocupación ante un futuro que "no parece muy alentador", ha reconocido. "El nerviosismo se extiende entre los compañeros", ha señalado.

A esto ha sumado que no ven una respuesta clara por parte de la compañía, con una línea de futuro que les pueda dar "un poco de tranquilidad a todos".

Más en detalle, ha remarcado que les preocupa el concurso por el desconocimiento de a dónde les puede llevar y cómo pueda acabar una empresa con 160 años de historia. "Es una cosa que nos da también mucha pena", ha confesado Fernández.

Especialmente ha llamado la atención sobre que un gran número de trabajadores de Duro Felguera rondan los 50 años, por lo que, por edad, van a tener más dificultades, según ella, "para poder volver a enlazar laboralmente", ha recalcado. Lo último que os ha comunicado la empresa es la negativa de la SEPI.

"No tenemos detalles de lo que se está negociando", ha recalcado sobre las negociaciones en curso que les anunció el presidente de la empresa, de las que no conocen detalles. También se había comprometido el presidente a reunirse con el Comité de Empresa antes del próximo día 11, pero todavía no han sido convocados.

Fernández, por otro lado, ha apuntado que, teniendo en cuenta que las fuerzas políticas son las que ahora mismo tienen que tomar las decisiones para el futuro de esta compañía, cree que es muy importante que se involucre la administración pública en la solución de Duro Felguera.

A este respecto, ha opinado que, independientemente de que la gestión que haya podido hacer la compañía haya sido "nefasta", las fuerzas políticas, como pueda ser a través de la SEPI, con dos puestos en el comité de Administración de la empresa, también son partícipe de todas las decisiones que se han tomado "erróneas" hasta el momento. "Es muy importante que la parte política tome medidas en este caso", ha animado.

Precisamente, este próximo martes el Comité de Empresa se reunirá con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento, a las 9.00 horas. Por el momento, no tienen concertada ninguna reunión más con otras administraciones o fuerzas políticas.

SITUACIÓN COMPLEJA

Por parte de CCOO, su secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Ignacio Requena, ha advertido de que el tiempo "se agota" para el personal de Duro Felguera.

Asimismo, ha opinado que la actividad de esta empresa, centenaria en Asturias, tiene futuro industrial. También ha considerado que hay capacidad de resolver la situación, que es lo que CCOO reclama por parte de quien tiene esa capacidad de resolver, que es, a su juicio, la SEPI y el accionista mayoritario.

Unido a ello, ha recalcado que en poco más de una semana vence el plazo marcado por el juzgado de la mercantil, por lo que ha dicho entender que es una situación "compleja" en la que hay que poner de acuerdo a muchos actores en el tema. Pese a ello, ha incidido en que ya no queda tiempo y las familias no merecen estar en esta "angustia", ha añadido.