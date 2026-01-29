Trabajadores de ENCE-Navia buscan apoyos políticos y llaman a seguir presionando para evitar el ERE

Reunión del comité de empresa de Ence-Navia con miembros de la FSA-PSOE, Soma-Fitag-UGT y CCOO. - FSA-PSOE

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de ENCE-Navia se han reunido este jueves con representantes de CCOO, UGT y la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) para recabar el apoyo político ante el ERE anunciado por la papelera, que ha llevado a la plantilla a convocar una semana de huelga y una manifestación este domingo.

En unas declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa, Javier García Zardain, ha señalado que el objetivo de esta reunión, celebrada en la sede de la FSA en Oviedo, es recabar el máximo apoyo ante este "drama" por el cual la empresa "pretende eliminar un tercio del empleo" de la planta de Navia con un "oportunismo radical" y todo ello "para generar unos beneficios ridículos".

La decisión empresarial de poner en marcha un expediente regulador de empleo para 96 trabajadores supone "una injusticia" según los trabajadores, ya que la fábrica no ha entrado en pérdidas, sino que los precios de la celulosa "suben con fuerza" y la de Navia es "la celulosa más rentable de toda Europa".

El presidente del comité ha remarcado además que en la zona "no hay muchas alternativas donde trabajar", con lo que "no queda otra que seguir presionando" y hacer un llamamiento a la manifestación del domingo en Navia, donde pretenden "llenar las calles" y demostrar unidad.

Desde CCOO, la secretaria de la Federación de servicios a la ciudadanía, Luz García, ha mostrado el apoyo del sindicato a la plantilla y ha cuestionado el ERE, sobre todo porque, asegura, la empresa quiere externalizar servicios para suplir los despidos. "Nos parece una tomadura de pelo", ha aseverado.

El responsable del sector químico en el SOMA-Fitag-UGT, José Javier Leiras Muñíz, ha llamado a la lucha, "bien en la calle o en negociaciones" para que, si tiene que haber despidos, estos sean pactados mediante prejubilaciones u otros mecanismos que no sean "dañinos" para el empleo.

Finalmente, el secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha pedido a la empresa que "tenga en cuenta la responsabilidad social" con Navia, el occidente y toda Asturias. Ha llamado a la compañía a abordar una negociación "sincera, con rigor" y que explore "todas y cada una de las posibilidades" para que el eproceso se cierre sin una pérdida efectiva de empleo en la planta. "Ese es el objetivo, no solo de la FSA, sino de toda la comarca", ha dicho, objetivo que se va a plasmar en la manfiestación del domingo, en la que habrá una representación de la FSA.

LA POSTURA DE LA EMPRESA

Ante la huelga y manifestación convocadas, la empresa ha reiterado esta semana que el expediente de regulación de empleo planteado se enmarca en el Plan de Eficiencia y Competitividad de su negocio de celulosa para el periodo 2026-2027, diseñado después de haber acumulado cuatro trimestres consecutivos de pérdidas.

Sostiene la compañía que este programa es necesario para reforzar la viabilidad y competitividad futura del grupo en un mercado de celulosa marcado por una elevada volatilidad de precios y el incremento de costes.