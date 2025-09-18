Los trabajadores de TUA cortan el centro de Oviedo y critican a empresa y a Ayuntamiento: "Parece que no va con ellos"

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Transportes Unidos de Asturias (TUA), que gestiona el transporte urbano en Oviedo, han cortado este jueves el centro de la ciudad con una manifestación que coincide con la primera de la jornada de huelga que han convocado.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del comité de empresa de TUA, Patricia Prieto, ha defendido las reivindicaciones que plantean a empresa y al Ayuntamiento, a los que ha criticado por su falta de sensibilidad. "Parece que no va con ellos", ha señalado.

El seguimiento de la huelga ha sido total, excepto los operarios que han tenido que trabajar para unos servicios mínimos, del 42%, que los el comité de empresa tilda de excesivos.

Cueto ha dicho que su principal reivindicación es la habilitación de aseos para el personal al inicio de las cabeceras. Ha insistido en que es una cuestión "de dignidad" que llevan reclamando desde 2019.

La representante sindical, que ha celebrado la unidad de todos los trabajadore sen la movilización, ha criticado también la intención de la empresa de instalar cámaras de vigilancia con un nuevo sistema. Las considera"sancionadoras" y de "control empresarial". Ha argumentado que unas cámaras tienen que ser siempre preventivas y no un mecanismo para sancionar a los trabajadores.

Los trabajadores han convocado la huelga en plenas fiestas de San Mateo para "tener un poco de fuerza y que la gente nos entienda", manteniendo su postura de "estar unidos" y dispuestos a continuar la protesta "hasta donde haga falta" para conseguir condiciones dignas de trabajo.

La convocatoria de huelga incluye este jueves día 19 de septiembre, además del viernes y el sábado. También hay huelga convocada para los días 8, 9 y 12 de octubre,